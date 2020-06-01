В Ленобласти 53 новых случая заражения коронавирусом, в России — 9 035

В Ленобласти на утро 1 июня зафиксировали 53 новых случая коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 9 035 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 3 622 случая (40,1%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 414 878 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 162 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 4 855 человек. При этом за сутки выздоровели 3 994 человека, общее число выписанных — 175 877.