Четыре человека погибли при пожаре в Санкт-Петербурге

Четыре человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На месте пожара обнаружены тела четырех погибших, детей нет», — сказали в МЧС.
Он уточнил, что возгорание произошло в двухкомнатный квартире на девятом этаже дома номер 25 на Выборгском шоссе. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.
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02.06.2020 107