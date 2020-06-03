Четыре человека погибли при пожаре в Санкт-Петербурге

Четыре человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте пожара обнаружены тела четырех погибших, детей нет», — сказали в МЧС.

Он уточнил, что возгорание произошло в двухкомнатный квартире на девятом этаже дома номер 25 на Выборгском шоссе. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.