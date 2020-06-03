Следователи завели дело после гибели 4 человек при пожаре в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек во время пожара в Санкт-Петербурге, сообщает Следственный комитет России в среду.

О гибели четыре человек при пожаре в девятиэтажном доме в Выборгском районе сообщал МЧС. По данным СК, были обнаружены тела хозяина квартиры, а также его знакомых — двух женщин и мужчины.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьёй 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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