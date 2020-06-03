1 сентября 2020 года школяров Ленобласти будут ждать в шести новых школах

В процессе строительства в настоящий момент в Ленобласти находится 20 школ, шесть из них откроют уже к сентябрю 2020 года

«Это, наверное, лучший показатель за последние годы», — отметил глава Ленобласти.

До конца года будут введены в эксплуатацию еще три образовательных учреждения. Александр Дрозденко добавил, что сейчас только 2% школьников Ленобласти учатся во вторую смену, но в ближайшие годы будет построено 20 образовательных учреждений, что поможет свести этот показатель к нулю.

«Мы разработали такой револьверный принцип: то есть мы вводим в эксплуатацию школу и сразу закладываем новую. Делаем расчеты именно под детей, которые рождаются, или приезжают в Ленинградскую область», — пояснил Александр Дрозденко.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, глава Ленобласти во время своего рабочего визита в Ломоносовский район, осмотрел место для строительства лицея и не одобрил его. А также школу на 550 мест в поселке Новоселье.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Добавляется, что застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.