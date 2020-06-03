10 мобильных модулей компьютерной томографии закупят в Ленобласти в этом году

Речь идет о новейшем аппарате АО «НИПК «Электрон» — модуле томографическом рентгеновском (МТР), с работой которого ознакомился глава Ленобласти во время рабочей поездки в Ломоносовский район

«Оборудование мы будем направлять в те районы Ленинградской области, где давно существуют больничные учреждения, но где внутри невозможно по техническим требованиям его установить. Мы будем его именно привозить и модульно подключать к существующему зданию», — пояснил Александр Дрозденко.

Модуль позволяет организовать кабинет компьютерной томографии с возможностью проведения диагностики всего за несколько часов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 250 млн рублей выделено в Ленобластии на покупку 39 машин скорой помощи.

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Напомним. что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 47 регион поступили: семь новых мобильных медицинских комплексов, четыре ангиографа, 18 УЗИ-аппаратов. Ранее мы сообщали, что в Кудрово и Мурино появятся новые поликлиники. Также в 2019 году оснащаются рентгенографическими установками медицинские учреждения в Гатчине, Ломоносове и Выборге. Новый многофункциональный цифровой рентгеновский аппарат уже поступил в поселок Первомайское.