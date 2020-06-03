У пенсионера из Кировска украли 167 тыс. с помощью махинаций с двумя мобильными

Автор: Сергей Агутин
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За хищение 167 тысяч рублей с банковского счета 72-летнего пенсионера из Кировска 1 июня задержаны двое мужчин в возрасте 31 года и 32 лет. Кража произошла еще 11 января 2020 года.

По версии следствия, задержанные переустановили приложение банка со старого мобильного телефона пенсионера на другой мобильный телефон. Через онлайн-банкинг на новом устройстве они украли деньги со счета.

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