Лжеэлектрики украли 120 тысяч рублей у пенсионерки из Волосово

В полицию Волосовского района 2 июня обратилась 78-летняя жительница Волосово. У нее украли 120 тысяч рублей мужчина и женщина, представившиеся электриками.

Пенсионерка сама впустила в квартиру мошенников, которые утверждали, что должны осмотреть проводку, так как в доме зафиксированы перепады напряжения. После их ухода пострадавшая обнаружила пропажу денег из шкафа.