Почти 80 человек госпитализированы со стройки ГЭС в Карелии, у 49 подтвержден COVID-19

С места строительства Белопорожской ГЭС в Карелии госпитализированы 79 человек, у 49 из них подтверждён COVID-19, сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось об очаге коронавирусной инфекции на строительной площадке Белопорожской ГЭС, где были выявлены 37 случаев заражения.

Как сообщает Охлопков на своей странице в соцсети в «ВКонтакте», завершена эвакуация вахтовиков, занятых на строительстве Белопорожской ГЭС, где выявлен очаг коронавирусной инфекции. В обсерваторах в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в Петрозаводске находятся 170 человек, 79 — госпитализированы.

«В их числе пациенты с подтверждённым положительным результатом ПЦР-исследования на ковид – 49 человек. Из них в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн помещены 23 человека, в Республиканскую инфекционную больницу — один человек, остальные — в ковид-отделения районных больниц: в Сегеже – 13 человек, в Костомукше – 10 человек, Беломорске – два человека», — написал Охлопков.

По его словам, 10 человек с условно положительным результатом доставлены в инфекционное отделение Пряжинской ЦРБ, 20 человек с отрицательны результатом теста на COVID-19, но с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением медиков в Беломорской, Лоухской и Медвежьегорской ЦРБ. Также 10 человек остаются на самоизоляции в Кемском районе.

«Всего 286 человек охвачены противоэпидемическими мероприятиями. Местонахождение четырех человек уточняется», — сообщает Охлопков.

В настоящее время на строительной площадке остались 23 человека, обслуживающие ГЭС. С 4 июня начнётся заключительная дезинфекция посёлка. Затем он будет готов принять новую смену ковид-отрицательных вахтовиков.

Белопорожская гидроэлектростанция (Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 малой мощности) входит в Кемский каскад ГЭС. Суммарная мощность Белопорожской ГЭС составит почти 50 МВт.

Проект по строительству малых Белопорожских гидроэлектростанций в Кемском районе Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС, в проекте также участвуют Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк. Инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайский партнёр — компания Sinomec. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 миллиарда рублей.

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Строительство объекта началось в 2016 году. Здесь применены новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД станций. При этом большая часть оборудования, включая турбины и электрогенераторы, производится в России.