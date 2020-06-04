В Ленобласти начинается прием заявлений по выбору участка для голосования по поправкам в Конституцию

Заявления о желании голосовать не по месту регистрации начнут принимать уже завтра, 5 июня

С 5 по 21 июня заявления можно подать в МФЦ, в пункте приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также дистанционно — на сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы». С 16 по 21 июня такие заявления можно подать также в любой участковой избирательной комиссии (УИК), адреса по ссылке.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 по 30 июня, а общероссийское голосование — 1 июля с 8.00 до 20.00, как на избирательных участках, так и на дому — по предварительному заявлению гражданина.

Ранее ivbg.ru опубликовал фото бюллетеня, который будет использован при проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции его перенесли.

Напомним, что всего подготовлено 400 поправок, среди которых — социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.