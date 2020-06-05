Оперштаб: за сутки после COVID-19 в России выписаны 8057 человек, всего выздоровели 212 680

За сутки после коронавируса в России выписаны 8057 человек, всего выздоровели 212 680, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки выписано 8057 человек… За весь период выписано 212 680», — говорится в сообщении.

В частности, 2463 человека выписаны в Москве, 515 — в Подмосковье, 381 — в Санкт-Петербурге, 311 — в Оренбургской области.