Компания «Ресурс», представитель которой выстрелил в студента, обманывала клиентов

Как ранее сообщал ivbg.ru, задержан Заур Каримов, выстреливший из пистолета в голову 24-летнему студенту СПбГУ на Невском проспекте Петербурга. Сразу после выстрела он убежал, но его задержали на Загородном проспекте.

Молодой человек заказал документы для трудоустройства в компании «Ресурс» на Невском проспекте. Бумаги ему не подготовили. Студент пришел, чтобы вернуть деньги. В ходе конфликта Заур Каримов выстрелил ему в голову из пистолета.

Компания «Ресурс», с которой заключил договор пострадавший, с мая 2020 года находится под надзором экономической полиции. В ней оформляли санитарные книжки для приема на работу по договорам. На организацию подано не менее 11 заявлений в полицию – некоторые клиенты платили 2500 рублей за документ, но ни его, ни денег обратно не получали.

Ущерб от действий компании «Ресурс» на момент подготовки публикации оценивался в 30 тысяч рублей. Однако все фигуранты и потерпевшие еще не установлены.