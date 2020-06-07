Оперштаб: за сутки после COVID-19 в России выписаны 5343 человека, всего выздоровели 226 731

Автор: Александр Селиванов
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За сутки после коронавируса в России выписаны 5343 человека, всего выздоровели 226 731, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки выписано 5343 человека… За весь период выписано 226 731 человек», — говорится в сообщении.

В частности, 2283 человека выписаны в Москве, 538 — в Подмосковье, 297 — в Санкт-Петербурге.

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07.06.2020 107