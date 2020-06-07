Число выписавшихся после COVID в Подмосковье впервые превысило число госпитализированных

В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
«В Подмосковье впервые с начала пандемии коронавируса количество выписавшихся из больниц превысило число госпитализированных. Это позволило открыть МФЦ, парикмахерские и бани», — говорится в сообщении.
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07.06.2020 149