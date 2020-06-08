Энергетики Ленобласти отремонтируют 45 км тепловых сетей и 30 котельных к зиме

На ремонт объектов ЖКХ и ТЭК администрациям муниципальных образований выделено более 3 млрд. рублей субсидий

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, на капремонт, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения выделено 1,7 млрд рублей, на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения — 746 млн рублей, на капитальное строительство — 215 млн рублей, на установку автоматизированных ИТП — 300 млн рублей.

Ремонты сетей пройдут в поселках Тельмана, Дубровка, Сиверском, Малое Верево, Тайцы и Лукаши, в Бокситогорске, во Всеволожске, в селе Борское. Также готовится к новому сезону и ГУП «Леноблводоканал»: в каждом районе началась промывка сетей, замена трубопроводов, установка запорно-регулирующей арматуры, очистка колодцев.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в осенне-зимний период 2019-2020 годов в регионе произошло на 5% меньше аварий, чем в предыдущем отопительном сезоне.