МФЦ Ленобласти в мае приняли 150 тысяч обращений

Самыми востребованными услугами у жителей Ленобласти остаются регистрация недвижимости и получение сведений из ЕГРН, оформление внутреннего паспорта и СНИЛС, регистрация на портале Госуслуг.

Также популярностью пользовался прием заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 и от 3 до 16 лет, доплаты к материнскому капиталу, соцпомощь на товары детского ассортимента и малоимущим семьям. В мае специалисты МФЦ помогли более 15 тысячам жителям региона зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Напомним, что с 1 июня в “зеленой” зоне МФЦ работают в обычном режиме. В “желтой” и “красной” прием посетителей ведется по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг.