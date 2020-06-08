Пациента с инсультом доставили на вертолете санавиации из Тихвина в Петербург

Пациента успешно передали врачам и оказали необходимую медицинскую помощь.
Как сообщает пресс-служба Национальной службы санитарной авиации, 5 июня пациент с инсультом был доставлен из Тихвина в Ленинградскую областную клиническую больницу.
Пациенту оказана необходимая медицинская помощь.
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05.06.2020 215