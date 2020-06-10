Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 10 июня

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 7,3 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 413 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 3,3 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 289140 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 742084 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 2 045 549 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 10 июня, число заразившихся коронавирусом составляло 485253 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.