Госжилнадзор проверил 885 многоквартирных домов в Ленобласти с апреля

На этой неделе инспекторы выезжали в жилые дома и дворы в Заневском городском поселении и поселке Дубровка Всеволожского района, а также в Выборге и Любани.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, на следующей неделе специалисты проинспектируют многоквартирные дома в Кингисеппском, Тосненском, Ломоносовском районах, а также в Гатчине и Сосновом Бору. Особое внимание инспекторы уделяют адресам, по которым от жителей поступают жалобы.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.