Пенсионерке из Гатчины мошенники продали искусственную шубу

Пожилая женщина отдала за шубу 40 тысяч рублей.

По информации пресс-службы МВД по Ленобласти, в полицию обратилась пенсионерка. По словам женщины, неизвестные продали ей норковую шубу, которая в итоге оказалась искусственной.

Отмечается, что общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск троих мошенников.