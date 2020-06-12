Пенсионерке из Гатчины мошенники продали искусственную шубу

Пожилая женщина отдала за шубу 40 тысяч рублей.
По информации пресс-службы МВД по Ленобласти, в полицию обратилась пенсионерка. По словам женщины, неизвестные продали ей норковую шубу, которая в итоге оказалась искусственной.
Отмечается, что общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск троих мошенников.
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10.06.2020 124