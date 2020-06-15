Кратковременные дожди и до 28 градусов тепла ожидаются в Ленобласти 16 июня

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 16 июня в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, на юге ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и грозы. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем 3-8 м/с, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17 гр., днем столбики термометров покажут +23…+28 гр.