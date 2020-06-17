Серия краж из отделений связи на 3 млн руб раскрыта в Ленобласти

Полиция раскрыла серию краж из отделений связи в Ленинградской области на общую сумму 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудниками петербургского сыска раскрыта серия краж из отделений связи в Ленинградской области. Полицейские установили причастность двух жителей города Волхова к 19 эпизодам, связанным с хищением денежных средств из отделений связи. Общий ущерб составил порядка трех миллионов рублей», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, злоумышленники повреждали замки на дверях, распиливали сейфы и похищали деньги.

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Задержаны двое судимых мужчин 45 и 47 лет. Они подозреваются в совершении 19 краж из отделений связи в Гатчинском, Лужском, Кировском, Волховском, Бокситогорском, Лодейнопольском, Киришском, Ломоносовском и Тосненском районах. Оба арестованы.