Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 17 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 55 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 751 человек. Выздоровели 2 899 человек. Умерли — 25.

Волосовский район:

Волосово;

Каложицы;

Торосово;

Большая Вруда;

Ущевицы.

Выборгский район:

Выборг;

Рощино.

Гатчинский район:

Гатчина;

Тайцы;

Сиверский;

Вырица;

Малое Верево;

Изора;

Коммунар;

Лампово;

Новый Свет;

Сяськелево;

Дружная Горка;

Нижняя;

Замостье;

Пудость.

Приозерский район:

Кузнечное;

Тихвинский район:

Тихвин.

Тосненский район: