Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 17 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 55 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 751 человек. Выздоровели 2 899 человек. Умерли — 25.
Волосовский район:
- Волосово;
- Каложицы;
- Торосово;
- Большая Вруда;
- Ущевицы.
Выборгский район:
- Выборг;
- Рощино.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Тайцы;
- Сиверский;
- Вырица;
- Малое Верево;
- Изора;
- Коммунар;
- Лампово;
- Новый Свет;
- Сяськелево;
- Дружная Горка;
- Нижняя;
- Замостье;
- Пудость.
Приозерский район:
- Кузнечное;
Тихвинский район:
- Тихвин.
Тосненский район:
- Аннолово.