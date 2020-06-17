Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 17 июня

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 55 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших  — 3 751 человек. Выздоровели 2 899 человек. Умерли — 25.

Волосовский район:
  • Волосово;
  • Каложицы;
  • Торосово;
  • Большая Вруда;
  • Ущевицы.
Выборгский район:
  • Выборг;
  • Рощино.
Гатчинский район:
  • Гатчина;
  • Тайцы; 
  • Сиверский;
  • Вырица;
  • Малое Верево;
  • Изора;
  • Коммунар;
  • Лампово;
  • Новый Свет;
  • Сяськелево;
  • Дружная Горка;
  • Нижняя;
  • Замостье;
  • Пудость.
Приозерский район:
  • Кузнечное;
Тихвинский район:
  • Тихвин.
Тосненский район:
  • Аннолово.

 