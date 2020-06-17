Сегодня Ленинградская область занимает первое место по СЗФО по количеству выздоровевших после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Так, этот показатель в регионе составляет уже 77,3%, при этом в соседнем Санкт-Петербурге он ниже — 54,9%.

Хорошие результаты по Ленинградской области объясняются системным подходом к проблеме, точечным решением по режиму, качественным финансированием медицинских учреждений и серьезной командной работой губернатора и правительства. При этом, в первую очередь, заслуга принадлежит медицинским работникам.

Напомним, в Ленинградской области официально открылись все музеи, а также практически все парки. В учреждениях культуры будут действовать ограничения, связанные с коронавирусом.