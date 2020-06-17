Каждый десятый россиянин имеет дополнительный источник дохода

Дополнительные к зарплате источники дохода имеют лишь 10% россиян, таковы данные исследования банка «Открытие», сообщает РИА «Новости».

При этом три четверти опрошенных намерены найти себе дополнительный источник дохода и подработку после снятия ограничений. 15% не собираются этого делать.

При этом большинство россиян одобряет введение безусловного базового дохода, считая, что это поможет решить проблему бедности — 43%, даст больше свободы в выборе профессии — 37%, уменьшит проблему экономического неравенства — 34% и снизит уровень преступности — 34%. Половина россиян считают, что сумма безусловного дохода в стране должна составлять 10-30 тысяч рублей.