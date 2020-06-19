Во Всеволожском районе убрали все поваленные ветром деревья

Коммунальщики и спасатели устранили последствия стихии, бушевавшей в Ленобласти 18 июня.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, пожарные помогли коммунальным службам Всеволожского района распилить и убрать деревья с проезжей части, железнодорожных путей и линий электропередач. За ночь во Всеволожске и Мурино, в деревнях Старая, Плинтовка и Капитолово было убрано более десятка поваленных деревьев.
Уже утром 19 июня работа объектов ЖКХ и транспортных путей была восстановлена.
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18.06.2020 276