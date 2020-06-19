Трое подростков задержаны за изнасилование, грабеж и нападение в Санкт-Петербурге  

Трое подростков заключены под стражу по обвинению в грабеже, изнасиловании и нанесении телесных повреждений в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 июня ныне задержанные избили и ограбили молодого человека и его знакомую на улице Коммуны в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Добычей злоумышленников стали 40 тысяч рублей. Один из подростков изнасиловал девушку.

Затем злоумышленники под угрозой пистолета отобрали паспорт у прохожего на проспекте Косыгина. Обвиняемые останутся в СИЗО до 15 августа 2020 года.