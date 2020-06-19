Эксперт рассказала, что делать, если насильно отправляют в неоплачиваемый отпуск

Эксперт проекта Министерства финансов Российской Федерации Ольга Дайнеко рассказала «РИА Новостям», что неоплачиваемый отпуск – право, а не обязанность работника.

Сотрудник может попросить у работодателя отпуск за свой счет. Наиболее распространенные причины: рождение ребенка, продление отпуска, смерть родственника, уход за больным, «по семейным обстоятельствам». Со своей стороны, работодатель имеют право отказать в предоставлении такого отпуска.

Если же работодатель принуждает сотрудника к отпуску без сохранения зарплаты, необходимо жаловаться в трудовую инспекцию. Эксперт напомнила, что во время неоплачиваемого отпуска сотрудник теряет не только деньги, но и оплату больничного листа.