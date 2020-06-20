Жители Ленобласти услышат историческое оповещение о начале ВОВ

В Ленинградской области 22 июня в 12:15 прозвучит историческое обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии.

Вещание приурочено ко Дню памяти и скорби, когда страна узнала о начале Великой Отечественной войны. После обращения будет объявлена минута молчания.

Будет задействована система оповещения через радиотрансляционные сети вещания, уличные громкоговорители. Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие, передает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ранее в Ленинградской области прошли #субботникиПобеды. Так, добровольцы и сотрудники областных комитетов провели субботники на братских могилах, отремонтировали памятники, привели в порядок территорию вокруг обелисков.