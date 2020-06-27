В Ленобласти коронавирус подтвердился у 51 человека

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвержден у 51 человека, в Петербурге — у 224-х. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 27 июня.

В России за указанный период выявлено 6852 новых случая коронавируса. При этом зафиксировано 188 летальных исходов, полностью выздоровели 9200 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области отменили ряд ограничений. Так, с 27 июня разрешена работа кинотеатров, торговых центров, предприятий общественного питания.