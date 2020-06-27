Александр Дрозденко анонсировал опрос о социальных стандартах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что правительство региона намерено узнать социальные запросы ленинградцев.
Это объясняется тем, что власти хотят законодательно закрепить гарантии качества жизни людей.
По словам губернатора, одни жители хотят иметь социальную гарантию на регулярное автобусное сообщение и качественные дороги, другие – хотят чистую воду и хорошую зарплату.
Ранее Ленинградская область обсудила с регионами национальный план восстановления экономики. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной политики Ленобласти Дмитрий Ялов отметил, что в ситуации кризиса существуют две главные ошибки: слишком долго не признаваться в кризисе и слишком долго находиться в состоянии пожара, не думая о дальнейшем развитии.