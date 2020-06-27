Александр Дрозденко анонсировал опрос о социальных стандартах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что правительство региона намерено узнать социальные запросы ленинградцев.

Это объясняется тем, что власти хотят законодательно закрепить гарантии качества жизни людей.

«Закон о социальных стандартах. Он не требует референдума, но мы обязательно проведем большой опрос: какие для себя социальные гарантии видят жители Ленинградской области», – заявил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, одни жители хотят иметь социальную гарантию на регулярное автобусное сообщение и качественные дороги, другие – хотят чистую воду и хорошую зарплату.

«И власть обязана им это дать. Например, хотят, чтобы заработная плата соответствовала прожиточному минимуму. А мы идём даже больше. Мы первый регион, который предложил жителям +15% к прожиточному минимуму», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Ранее Ленинградская область обсудила с регионами национальный план восстановления экономики. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной политики Ленобласти Дмитрий Ялов отметил, что в ситуации кризиса существуют две главные ошибки: слишком долго не признаваться в кризисе и слишком долго находиться в состоянии пожара, не думая о дальнейшем развитии.