Специалисты Минстроя РФ проверили первый этап строительства КОС в деревне Раздолье

Новый водопровод в Раздолье строится в рамках нацпроекта «Экология» и будет запущен в 2021 году

С мая 2020 года в деревне Приозерского района в рамках программы «Чистая вода» строятся резервуары чистой воды, станция второго подъема на водоочистных сооружениях и новые сети.

Специалисты Минстроя России проанализировали итоги первого этапа — прокладку 300 метров водоводов. Нареканий у проверяющих к ходу работ нет. Работы идут в соответствии с графиком и завершаться в 2021 году.

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Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. Компания уже работает в Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском, Выборгском, Бокситогорском, Приозерском, а также в городах Шлиссельбург и Коммунар, Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района.

К тому же, теперь в «Леноблводоканале» работы по благоустройству, в том числе асфальтирование, будут выполняться максимум в течение трех суток после устранения аварии. А специалисты «Леноблводоканала» совместно с сотрудниками МЧС дважды в год проводят обследование всех пожарных гидрантов и пожарных колонок в районах работы предприятия.