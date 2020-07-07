Центр управления с обращениями от жителей заработает в Ленобласти

Центр управления регионом станет единым инструментом в работе с обращениями от жителей Ленинградской области.

Центр управления регионом (ЦУР) будет собирать, анализировать и маршрутизировать запросы обращения от жителей области из всех возможных источников: начиная с портала «Народная экспертиза» и заканчивая инстаграмом губернатора Ленобласти. А затем и контролировать качество ответов на них.

Задача по созданию таких центров до 1 декабря 2020 года поставлена Президентом России. Ленобласть участвует в проекте по созданию ЦУР при поддержке Минкомсвязи РФ и АНО «Диалог». Проект будет создан с учетом уже имеющихся ресурсов Ситуационного центра губернатора, который объединяет информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств. В связи с этим, вся жизнь региона представлена на одной видеостене. Также ситуационный центр стал победителем в номинации «Государственное и муниципальное управление».

На заседании Комитета по управлению в Страсбурге Александр Дрозденко рассказал европейским коллегам о развитии цифрового управления в Ленобласти и “Ситуационном центре” при губернаторе.