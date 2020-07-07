Арестован подросток, обвиняемый в убийстве пенсионера и поджоге в Выборге

Суд заключил под стражу 17-летнего юношу. Его подозревают в убийстве с последующим поджогом тела жертвы в Выборге.

Вечером 4 июля в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре на бульваре Кутузова. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит кухня на площади четырех квадратных метров. Когда возгорание удалось ликвидировать, на месте было найдено тело 88-летнего мужчины, при этом из огня пожарные смогли спасти кошку.

В тот же день в полицию обратилась мать с заявлением о пропаже 17-летнего сына. Вскоре правоохранители нашли его куртку, в которой лежали два телефона, один из которых принадлежал убитому, и паспорт.

Следствие считает, что визитер несколько раз ударил ножом пожилого хозяина квартиры, тело накрыл верхней одеждой и поджег. Подростка задержали. Известно, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления: кражи, угоны, порча имущества, причинение легкого вреда здоровью. Подросток уже дал признательные показания.