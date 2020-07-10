Оперштаб: за сутки 7 752 человека в России выписаны после COVID-19, за все время — 489 068

За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 7 752 человека, всего выздоровели 489 068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 752 человек … За весь период выписано по выздоровлению по России 489 068 человек», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 1007 человек, в Подмосковье — 377, в Свердловской области — 279, в Красноярском крае – 265.