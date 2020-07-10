Как Ленобласть посматривает на рейтинги и идет дальше

На сегодняшний день одна из существенных экономических задач для каждого региона и страны в целом — это качественные рейтинги инвестиционной привлекательности.

Причем, такие рейтинги, в объективности которых могли быть уверены как отечественные, так и зарубежные инвесторы. Пока же регионы доказывают свою экономическую привлекательность вручную, президент во всеуслышание говорит о необходимости совершенствования методологии рейтинговых исследований.

Накануне были опубликованы данные рейтинга Агентства стратегических инициатив по инвестиционной привлекательности регионов. И Ленобласть с откровенным изумлением обнаружили себя на 13 месте. Вроде бы неплохой показатель, но это снижение на четыре пункта, пишет Оnline47.

Хотя по “Итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов” за 2019 год от Национального рейтингового агентства Ленобласть заняла седьмое место. Выходит, что по данным одних экспертов Ленобласть подтвердила свое место, а по данным других – нет? Ладно бы разница была в один-два пункта, но тут – чуть ли не вдвое?

Вчера, 9 июля, Владимир Путин дал ответ на подобное изумление. Он, выступа на дистанционном заседании Наблюдательного Совета АСИ, согласился с тем, что нужно обновлять методологию рейтинга.

Именно методология должна быть отточено и должна применяться так, чтобы все заинтересованные лица могли довериться ей, проверив логику и оценки экспертов. Иначе встает вопрос: зачем тогда вообще нужны рейтинги инвестиционной привлекательности?

К слову, Россия уже не раз сталкивалась с некоторыми странностями в оценках мировых рейтинговых агентств. Так что совершенствование методологии отечественных рейтингов – задача государственной важности.

Стоит отметить, что согласно официальным данным, бюджет за 1 квартал 2020 года был исполнен с профицитом в 5,7 миллиардов рублей. Было потрачено только 29,6 миллиардов. По данным комитета финансов, налоговые и неналоговые поступления в региональный бюджет в 1 квартале 2020 года выросли на 6,3 % — 1,9 млрд рублей — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.