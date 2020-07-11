Рубль предложили деноминировать

По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, предложившего деноминировать российский рубль, это поможет вернуть в обращение копейки.

Провести деноминацию российской валюты предлагается из соотношения 1 к 100. То есть, бутылка воды могла бы стоить 50 копеек, а курс доллара будет составлять 60-70 копеек, сообщает ФАН.

Также Разуваев обратил внимание на то, что сейчас наличные деньги снимают не только граждане, но и представители юридических лиц. Данный факт говорит о росте наличных расчетов и развития «серой» экономики.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что рубль может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар. Однако он напомнил о риске, связанном с коронавирусом: в случае второй волны рубль, возможно, станет колебаться.