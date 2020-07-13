В 14 школах Ленобласти отремонтируют спортивные залы за 33,4 млн рублей

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Образование». При этом 26,2 млн рублей это средства регионального бюджета и только 3,7 млн рублей федеральное финансирование

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, все ремонты планируется завершить до 1 сентября 2020 года. Так уже завершен ремонт в спортивном зале Первомайского центра образования Выборгского района. На очереди спортзалы в Бегуницкой, Сабской, Зимитицкой, Агалатовской, Пламенской, Никольской, Высокоключевой, Лопухинской, Лаголовской, Оржицкой, Раздольской, Запорожской школах и Лесновского центра образования.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году Ленобласть выполнила все показатели нацпроекта «Образование». Молодежь региона активно вовлечена в деятельность общественных объединений на базе школ и техникумов: в 2019 год таковых было 10 тыс. человек, к 2024 году показатель должен составить 80 тыс.

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Отметим, что за два года реализации нацпроекта «Образование» школы, училища, организации допобразования Ленобласти получат новое оборудование, лаборатории и мастерские, кванториумы и перейдут на самые современные образовательные программы. Для реализации нацпроекта «Образование» регион привлек федеральное софинансирование на 2019-2020 годы в размере 631 млн рублей и вложит 621 млн рублей из бюджета.