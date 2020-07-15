В Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 47 человек, в Петербурге — у 264-х. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 15 июля.

В России за указанный период выявлено 6 422 новых случая коронавируса, зафиксировано 156 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 10 424 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

Ранее россиянам рекомендовали навсегда привыкнуть к медицинским маскам. Это объясняется тем, что средства индивидуальной защиты следует использовать не только во время пандемии коронавируса, но и при распространении других вирусов.