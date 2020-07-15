ФК «Ленинградец» обыграл «Казанку» со счетом 4:1

Сегодня, 15 июля, на футбольном поле встретились «Ленинградец» и «Казанка». Команда из Ленобласти обыграла москвичей со счетом 4:1.

Это был первый матч после длительного перерыва из-за пандемии. Голы за «Ленинградец» забили Казаков (37 и 42 минуты), Умаров (59) и Воробьев (63). «Казанка» ответила точным ударом Безрукова на 83-й минуте.

На 26 минуте был удален Троянов за вторую желтую карточку.

В марте завершился сезон 2019/20 из-за пандемии. За это время в футбольном клубе сменился главный тренер — им стал Денис Бушуев, известный по работе с юношеской сборной России. В тренерский штаб также вошли Геннадий Бондарук, Илья Наумов и Максим Астафьев, завершивший карьеру игрока.

Следующая игра пройдет в Москве 16 июля против ФК «Коломна» в 12:00.

Ранее ivbg.ru писал, что пятерых новых игроков приняли в футбольный клуб «Ленинградец». Все они перспективные спортсмены и раньше играли за «СШОР Зенит». Также эти футболисты обладатели возрастных призов.