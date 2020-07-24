Началась реконструкция участка Токсовского шоссе в Мурино

Реконструкция затронет перекрестки c Вокзальной, Английской и Оборонной улицами. Там появятся «умные» светофоры и «вафельная» разметка
По заказу ГКУ «Ленавтодор», здесь появятся полосы левых поворотов, что позволит убрать помехи для транспорта, который едет прямо и направо. Для безопасности пешеходов предполагается обустройство дорожек, ограждений и заездных карманов для автобусов.
Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на Токсовском шоссе летом был завершен ремонт участка протяженностью 20 км.
Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».