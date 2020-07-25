В России открыли бронирование туров в Турцию

Россияне могут забронировать туры в Турцию с даты вылета 1 августа с пересадкой в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Туры с вылетом непосредственно в курортную Анталью продаются с 10 августа, их цена начинается примерно от 50 тысяч рублей на двоих.

Ранее ivbg.ru писал, что Финляндия закрыла границу с Россией до 25 августа. Для открытия границы необходимо, чтобы заболеваемость не превышала восемь (в исключительных случаях – 10) новых случаев на 100 тыс. человек.