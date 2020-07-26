День ВМФ, реставрация усадьбы Всеволожских и новые зараженные: главное в Ленобласти за 26 июля

В Ленинградской области 26 июля стало известно о новых зараженных коронавирусом, раскрыты детали реставрации усадьбы Всеволожских, появилась информация о подорожании тарифов на интернет и ТВ и другое.

День ВМФ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем Военно-морского флота. Он отметил, что чувствует особенную гордость в этот день, поскольку на территории современной Ленобласти родился Балтийский военный флот.

«В Лодейном Поле на Олонецкой верфи заложены первые петровские фрегаты на Балтике. И сегодня ленинградские судостроители продолжают историю», — сообщил губернатор.

Ivbg.ru публиковал подборку фото и видео с парада в Санкт-Петербурге.

Новые зараженные

За сутки коронавирус подтвердился у 43 жителей Ленинградской области. За все время в регионе зафиксировано 5669 заболевших, полностью выздоровели при этом 4056 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области привело список населенных пунктов региона, где были выявлены новые случаи заражения.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.

Усадьба Всеволожских

Проект реставрации усадьбы Всеволожских номинирован в конкурсе «Золотой Трезини-2020». Заявка выставлена в номинации «лучший проект общественного здания или сооружения». На месте старинного здания хотят разместить Ленинградскую областную универсальную научную библиотеку.

Новый корпус, решенный в виде нескольких стоящих томов книг, накрытых карнизом и плоской кровлей, также в виде лежащей книги, вместит в себя закрытые хранилища и административные помещения библиотеки. Каждый фрагмент исторического здания предполагает сохранение, включая локальные отдельно стоящие фрагменты, вписываемые в интерьеры и экстерьер.

Интернет станет дороже

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут поднять на 10-15%. Представитель «Вымпелкома» объяснил изменения стремительным переходом клиентов в онлайн в период самоизоляции. Компания намерена с 27 июля повысить стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Намерения поднять тарифы подтвердили и представители других организаций. Вопросом уже занимается ФАС, которая проверяет нововведения.

В Ленобласти арестовали шведа

В Кингисеппе арестовали шведа, заплывшего в Россию по Нарве. У мужчины нет постоянного места жительства в Ленобласти, поэтому было принято решение заключить его под стражу на 30 суток. Нарушение закона произошло вечером 20 июля — мужчина приплыл из Эстонии.