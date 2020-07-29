Вооруженный налетчик ограбил банк в Санкт-Петербурге

Неизвестный мужчина под угрозой оружия ограбил банк в Санкт-Петербурге, сумма похищенного уточняется, сообщил источник в силовых структурах.

«Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся», — сказал собеседник.