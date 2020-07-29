Вооруженный налетчик ограбил банк в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Неизвестный мужчина под угрозой оружия ограбил банк в Санкт-Петербурге, сумма похищенного уточняется, сообщил источник в силовых структурах.

«Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся», — сказал собеседник.

Сумма похищенного уточняется, пострадавших нет.

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27.07.2020 172