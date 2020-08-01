Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. Такое мнение высказал в пятницу, 31 июля, экономист Вячеслав Зайченко.
«Рост стоимости евро и доллара связан с двумя простыми факторами. Первый — это сезонность. У нас сейчас август, отпуска, это естественно всегда сказывается на ослаблении рубля», — заявил Вячеслав Зайченко телеканалу «360».
При этом он считает, что в ближайшее время рост американской и европейской валют значительно сократится.
По словам эксперта, второй фактор, который влияет на курсы валют, это снижение цены на нефть.
«После роста начала снижаться «нефтянка» — марки Brent, WTI. Brent дошла до максимальных коридоров в $45 за баррель. Сейчас в этом коридоре идет снижение, но оно коррекционное, чисто техническое. Оно опять же связано с сезонностью», — отметил экономист.
Позиции рубля укрепятся, когда коррекционное снижение цены на нефть закончится, считает Зайченко.
«После 20 августа всё начнет восстанавливаться. Пойдут контракты, впереди будет отопительный сезон. И естественно, рубль начнет укрепляться», — заключил он.