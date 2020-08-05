Во Всеволожском районе грабитель похитил сейф с 4 млн рублей и бросил его на улице

Крупная кража была совершена ночью 4 августа в поселке Старая. Возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы МВД по Ленобласти, в полицию обратилась заведующая ломбарда. По словам женщины неизвестный злоумышленник проник в ломбард и украл из него сейф, в котором находились 155 тысяч рублей наличными, а также драгоценности на 4 млн рублей.

Отмечается, что сейф был обнаружен неподалёку от дома, в котором располагается ломбард. Сейф был не вскрыт, имущество в нем не пострадало.

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По факту кражи с взломом проводится проверка, возбуждено уголовное дело.