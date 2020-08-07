Корабль XVIII века, новые зараженные, возможная столица: главное в Ленобласти за 7 августа

В Ленинградской области 7 августа стала известна статистика работы МФЦ после открытия во всех районах, названа возможная столица региона, появилась информация о новых зараженных коронавирусом и найденном на дне Финского залива корабле XVIII века.

МФЦ заработали во всей Ленобласти

В Ленинградской области за июль количество обращений в МФЦ увеличилось на 40%. Лидерами по объему стали Мурино и Выборг — граждане обращались в каждый из филиалов более 30 тысяч раз.

С июля можно обращаться в многофункциональные центры всех районов без предварительной записи. Прием и выдача документов происходит по талонам в электронной очереди в самом филиале, заявителей обслуживают только при наличии медицинских масок.

Гатчина может стать столицей

Правительство 47 региона всерьез задумалось сделать Гатчину столицей Ленинградской области. Этому способствовало открытие объездной дороги вокруг города.

Расширение трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель» до границы с Республикой Беларусь позволило повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность Гатчины, это положительно отразится на экономике и на туристическом потоке района и региона в целом.

День воинской славы

В Ленинградской области День воинской славы, который состоится 3 сентября, будет сопровождаться эстафетой вечного огня на Дороге жизни и торжественным мероприятием «Памяти и славы рубежи» на мемориале «Разорванное кольцо». В завершение мероприятия зрителей ждет салют.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, основной темой празднования станет объединение поколений: вместе будут герои Великой Отечественной войны и современная молодежь.

Новые зараженные

Сегодня, 7 августа, стало известно, где выявлены новые зараженные коронавирусом. За последние сутки в регионе заболевание подтвердилось у 30 человек. Общее число заболевших — 6 116 человек.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области привело список населенных пунктов с новыми случаями заражения.

Обнаружен корабль XVIII века

На дне Финского залива Корабль XVIII века обнаружили исследователи Русского географического общества.

Согласно этикеткам сотен бутылок, которые были обнаружены на борту, судно затонуло около 300 лет назад. К слову, в некоторых из них до сих пор сохранился английский джин.

Самка кабана прибежала в Ленобласть

Самка дикого кабана мигрировала в Ленинградскую область, несмотря на закрытые границы. Животное прибежало в Выборгский район из соседней Финляндии. Известно, что у него был желтый ошейник с передатчиком.

Возможно животное, которое решило сбежать из Финляндии, уже погибло. Также Центр природных ресурсов Финляндии предупреждают, что мясо самки есть нельзя, так как при установке датчика животное усыпили специальными препаратами.