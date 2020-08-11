Призывники, виртуальный концертный зал и новые зараженные: главное в Ленобласти за 11 августа

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 11 августа.

Призывники приняли присягу

В Ленобласти и Петербурге более 1500 призывников приняли присягу. Все они прошли двухнедельный карантин. Каждому военнослужащему выдали средства индивидуальной защиты — антисептики, медицинские перчатки и маски.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти коронавирус выявили у 29 человек. Всего в регионе зафиксировано 6234 заболевших, полностью выздоровели 4227 человек (67,8%).

Виртуальный концертный зал в Тихвине

В Полковой Церкви в Тихвине откроется виртуальный концертный зал, принимающий вещание из любой точки планеты. Первое выступление пройдет уже в эту пятницу, 14 августа. Симфонический оркестр “Таврический” даст концерт из Петербурга, а зрители смогут посмотреть его в Тихвине.

18 дней в лесу

В Ленобласти благополучно завершились поиски 73-летней пенсионерки, которая заблудилась в лесу еще 22 июля. Ей довелось провести под открытым небом 18 дней. За это время пенсионерка не могла уже самостоятельно передвигаться, она питалась зеленой клюквой и выжимала питьевую воду из болотного мха. Сейчас она в тяжелом состоянии и находится под присмотром врачей.

Фестиваль «Корюшка идет!»

С 28 по 30 августа в Новой Ладоге пройдет традиционный фестиваль «Корюшка идет!». Во время фестиваля состоится конкурс любительской рыбалки — в личном зачете, в один этап. Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь.