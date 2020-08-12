Фото: летние трудовые бригады подростков работают в Выборге

В Выборге продолжается работа летних трудовых бригад, в которых задействованы подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

В соответствии с противоэпидемическими рекомендациями, количество молодых людей уменьшено до 60 человек. А участники проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» приступили к работе на месяц позже.

В соответствии с законодательством, молодые люди работают по четыре часа в день. Им выплачивается зарплата: 12000 рублей – из бюджета муниципалитета, еще 2250 рублей – из средств центра занятости.