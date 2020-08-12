Мы продолжаем рассказывать про места в Ленобласти, которые незаслуженно редко попадают в туристические буклеты.

Ижорский музей

Традиционные орудия рыболовецкого промысла, подлинные предметы быта, одежда, фотографии и исторические документы – в фондах Ижорского музея, посвящённого культуре и быту одного из малых коренных народов Ленобласти, насчитывается более полторы тысячи экспонатов. Находится музей в деревне Ручьи Кингисеппского района. Собранные на территории Сойкинского полуострова экспонаты – дары местных жителей. Сегодня этот музей — центр ижорской культуры: языка и гончарного мастерства.

Крепость Копорье

Копорская крепость расположена на краю Ижорской возвышенности, в Ломоносовском районе Ленинградской области. Сохранившиеся строения дышат минувшими веками. Заложена она была в 1237 году, но вскоре, в ходе сражений, превратилась в руины. Потом ее неоднократно перестраивали. Последний «вариант», чудом дошедший до нашего времени, относится к первой трети XVI столетия. По преданию, на территории крепости зарыты карета и корона шведского короля Карла XII. Здесь ведутся археологические изыскания, продолжается системная реставрация крепости.

Курган Вещего Олега

Курган Вещего Олега расположен на берегу реки Волхов, в урочище Сопки, рядом с селом Старая Ладога – древнейшей столицей Руси (Волховский район). Одна из легенд гласит, что он соединен со староладожскими пещерами, и тайный ход от него ведет в Ладожскую крепость и монастыри. С этого высокого кургана открывается величественный вид на окрестности: Старую Ладогу, поля и кромку леса на горизонте.

Лангина гора

Мемориальный комплекс «Лангина гора» посвящён героическим боям за освобождение Ленинграда. Здесь по реке Луге проходил знаменитый лужский рубеж, сдерживавший неприятеля на подступах к городу. Лангина гора была второй линией обороны и командным пунктом 177 стрелковой дивизии. Здесь установлено 122-миллиметровое орудие на постаменте, памятник ополченцам Балтийского судостроительного завода, полевые укрепления, памятную доску о награждении Луги орденом Отечественной войны I степени, «Поклонный крест Христов».