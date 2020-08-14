В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 27 человек — данные на 14 августа

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 27 человек, в Санкт-Петербурге — у 159. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 14 августа.

В России за указанный период выявлено 5 065 новых случаев коронавируса, зафиксировано 114 летальных исходов. При этом полностью выздоровело 6 568 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело 722 964 человека.

Ранее ivbg.ru писал, что ученые предложили лечить коронавирус радиацией. Проводимые ранее испытания на животных показали, что острая фаза пневмонии может быть сокращена вдвое.